Berlin - Zwei Jugendliche sind bei einem Unfall mit einem E-Scooter in Berlin-Reinickendorf verletzt worden. Der Fahrer, der mit zwei jugendlichen Mitfahrerinnen auf demselben E-Scooter unterwegs war, verlor die Kontrolle über den Elektro-Roller und stieß gegen das geparkte Auto einer 28-jährigen Zeugin, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Seine 16-jährige Mitfahrerin prallte gegen den Radkasten des Autos und erlitt dadurch Verletzungen am Kopf. Rettungskräfte brachten die Jugendliche zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die zweite Mitfahrerin im Alter von 14 Jahren verletzte sich am Ellenbogen. Ihre Mutter, die zum Unfallort gekommen war, gab an, sich mit ihrer Tochter selbstständig in ärztliche Behandlung begeben zu wollen. Der Fahrer des E-Scooters fuhr den Angaben zufolge nach dem Unfall zunächst davon, stellte aber kurz darauf den Scooter ab und lief zu Fuß weiter. Es soll sich um einen Schulkameraden der verletzten Mädchen handeln. Das Alter des Jungen ist bislang nicht bekannt. Die Untersuchungen dauern laut Polizei an.