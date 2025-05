Vietmannsdorf - Zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren sind in der Nähe von Vietmannsdorf (Uckermark) nach einem Unfall gestorben. Der 18-jährige Fahrer verlor laut Polizei die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen zwei Bäume. Er starb noch am Unfallort, sein Beifahrer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Er ereignete sich bereits am Freitagabend, die Polizei berichtete am Montag.