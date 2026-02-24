Mit Warnwesten unterwegs, aber spurlos verschwunden: Zwei Cousins aus Barßel bleiben vermisst. Sie waren auf dem Weg zum Fußballtraining. Die Polizei sucht die Kinder derzeit mit einem Großaufgebot.

Barßel - Nach dem Verschwinden zweier Jungen im niedersächsischen Barßel im Landkreis Cloppenburg sucht die Polizei weiter nach den Kindern. Sie seien bislang nicht gefunden worden, sagte ein Sprecher. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es derzeit nicht. Die Suche werde nun vom Ermittlungsdienst koordiniert.

Die beiden Cousins kamen nicht beim Fußballtraining an

Der Zehnjährige und sein neunjähriger Cousin wollten nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr zu einem etwa einen Kilometer entfernten Fußballtraining gehen. Dort kamen sie jedoch nicht an. Die beiden wohnen in einer Wohngruppe in Barßel und waren zu Fuß unterwegs.

Mitarbeiter der Wohngruppe hätten zunächst verschiedene Anlaufadressen und Kontaktmöglichkeiten überprüft, teilte die Polizei mit. Nachdem dies ohne Erfolg geblieben sei, sei die Polizei informiert worden.

Suche wird seit dem Morgen fortgesetzt

Einsatzkräfte suchten die ganze Nacht über intensiv nach den Jungen, dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Maßnahmen seien am Dienstagmorgen fortgesetzt worden. Die Suche konzentrierte sich auf den Bereich Barßel und Barßelermoor. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta habe ein Großaufgebot an Einsatzkräften eingesetzt.

Anhaltspunkte für ein Verbrechen liegen bislang nicht vor

Anhaltspunkte für eine Straftat, die einen Aufenthalt der Kinder erklären könnten, lägen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor. Im Rahmen der weiteren Vermisstensuche würden auch familiäre Hintergründe geprüft.

Beide Jungen haben den Angaben nach kurze braune Haare und braune Augen. Der Zehnjährige trug nach Polizeiangaben unter anderem eine dunkle Jacke und eine gelbe Warnweste. Sein jüngerer Cousin war demnach mit einer silber- oder graufarbenen Jacke und ebenfalls mit einer Warnweste bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg entgegen.