Mit einer Metallstange griff ein Häftling in Cottbus zwei JVA-Bedienstete an. Die Opfer überlebten mit schweren Verletzungen. Das Gericht hat nun ein Urteil gesprochen.

Cottbus - Wegen eines Angriffes mit einer Metallstange auf zwei Justizbeamte, ist ein 26-jähriger Häftling unter anderem wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht in Cottbus verurteilt worden. Die Kammer sprach eine Haftstrafe von insgesamt 14 Jahren aus, wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte. Damit folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Der junge Mann hatte im vergangenen Jahr in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Cottbus-Dissenchen zwei JVA-Bedienstete brutal mit einer Metallstange angegriffen. Beide erlitten dabei schwere Verletzungen. Einer der Beamten ist bis heute nicht dienstfähig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.