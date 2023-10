Berlin - Zwei Kinder auf Fahrrädern sind im Ortsteil Blankenburg in Berlin-Pankow von einem Auto erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 59-Jährige am Freitagmorgen auf dem Brockenweg. An der Kreuzung zur Straße 40 erfasste die von rechts kommende Fahrerin mit dem Auto die beiden Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren, die den Polizeiangaben zufolge von links ungebremst in die Kreuzung hineinfuhren. Beide Kinder stürzten dabei von ihren Fahrrädern, der 13-Jährige fiel auf die Motorhaube des Autos.

Rettungskräfte brachten die Jungen in ein Krankenhaus. Der 13-Jährige erlitt eine Verletzung am Bein und wurde nach einer ambulanten Versorgung von seinen Eltern abgeholt. Der 12-Jährige wurde mit einem Oberschenkelhalsbruch stationär im Krankenhaus aufgenommen. Nach Angaben der Polizei hatte die Autofahrerin an der Kreuzung Vorfahrt. Die Ermittlungen dauern an.