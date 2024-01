Bockenem - Bei einem Autounfall in Bockenem (Landkreis Hildesheim) sind zwei Menschen schwer und teilweise lebensbedrohlich verletzt worden. Ein 37-Jähriger und ein 42-Jähriger sind am Samstagabend nach derzeitigem Kenntnisstand mit ihrem Kleintransporter in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug und landete auf einem angrenzenden Acker. Ersthelfer halfen den beiden Männern, sich aus dem Wagen zu befreien. Kurze Zeit später fing das Fahrzeug Feuer und brannte vollständig aus. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.