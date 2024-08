In Baden-Württemberg, Sachsen und der Schweiz werden zahlreiche Einbrüche begangen. Die Spur führt zu zwei Männern, die sich nun in U-Haft befinden.

Bopfingen/Ellwangen/Aalen/Dresden - Die Polizei hat zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen, die unter anderem in Baden-Württemberg, Sachsen und der Schweiz zahlreiche Taten begangen haben sollen. Die beiden Männer im Alter von 32 und 22 Jahren hätten im Juni in Bopfingen, Ellwangen und Aalen im Ostalbkreis insgesamt mindestens zehnmal zugeschlagen, sagte ein Polizeisprecher. Zudem soll der 22-Jährige vergangenes Jahr 17 Einbrüche im Bereich Dresden begangen haben. Im Jahr 2021 soll er zudem an etwa 60 Einbrüchen in der Schweiz beteiligt gewesen sein.

Der 22-Jährige wurde Ende Juni von der Schweizer Polizei festgenommen und befindet sich dort in Untersuchungshaft. Der 32-Jährige war Anfang Juli durch die Polizei Aalen festgenommen worden. Auch er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Wie viel Beute die Tatverdächtigen machten, ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.