Auf einer Bundesstraße gerät der Verkehr ins Stocken. Ein Autofahrer bemerkt das zu spät. Es kommt zum Crash - mit schweren Folgen für einen Motorradfahrer und seine Beifahrerin.

Ganderkesee - Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße im Landkreis Oldenburg sind am Vormittag zwei Menschen auf einem Motorrad schwer verletzt worden. Vier weitere Beteiligte erlitten bei dem Zusammenstoß in Ganderkesee leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Zu dem Crash auf der B212 kam war es, weil ein Autofahrer zu spät bemerkte, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war. Der 25-Jährige versuchte noch, zu reagieren. Bei seinem Ausweichmanöver stieß er aber im Gegenverkehr mit dem mit zwei Personen besetzten Motorrad zusammen und fuhr außerdem auch noch auf den Wagen vor ihm auf.

Der 62 Jahre alte Biker und seine 63-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt, alle anderen Menschen leicht. Die 63-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.