Für vier Nordclubs in der Basketball-Bundesliga verläuft die Saison bislang enttäuschend. Ändern können sie das in den nächsten Tagen in gleich mehreren direkten Nordduellen.

Hamburg - In der Basketball-Bundesliga stehen heute gleich zwei Nordderbys an. Die Veolia Towers Hamburg empfangen um 16.30 Uhr die EWE Baskets Oldenburg. Zwei Stunden später treffen die Löwen Braunschweig auf Rasta Vechta (18.30 Uhr/Dyn).

Die vier Nordclubs verbindet nicht nur, dass sie alle in diesem Jahr rund um Weihnachten und Silvester viel gefordert sind. Bereits zwei Tage später kommt es am Montagabend in Vechta zum Nachbarschaftsduell mit dem großen Rivalen Oldenburg. Für alle vier Clubs verläuft diese Bundesliga-Saison bislang nicht nach Plan. Hamburg, Oldenburg, Vechta und Braunschweig stehen allesamt auf den letzten sechs Tabellenplätzen der BBL.