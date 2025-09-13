Beim Spiel des FC Bayern gegen den HSV kommt es zu zwei Notarzteinsätzen in der Münchner Südkurve. Die Fans bleiben still - erst nach einer Viertelstunde wird es wieder laut.

Beim Spiel zwischen dem FC Bayern und dem Hamburger SV gab es in der zweiten Hälfte zwei Notfälle unter Fans.

München - Wegen gleich zwei medizinischer Notfälle in der Münchner Südkurve haben die Fans beim Spiel zwischen dem FC Bayern und dem Hamburger SV zwischenzeitlich ihre Unterstützung eingestellt. Die Fankurven beider Mannschaften blieben kurz nach Beginn der zweiten Hälfte zunächst still, weil es Notarzteinsätze auf der Tribüne gegeben habe, hieß es laut einer Durchsage im Stadion.

Nach rund einer Viertelstunde setzten die Fankurven ihre Gesänge wieder fort, in der Südkurve wurde gar Pyrotechnik gezündet. Weitere Informationen zu den Einsätzen lagen zunächst nicht vor.