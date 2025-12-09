Zwei große Plattenbauten wechselten bei Auktionen den Besitzer. Insgesamt kamen 78 Immobilien unter den Hammer – mit einem Gesamtwert von rund 6,3 Millionen Euro.

Leipzig - Zwei Plattenbauten sind bei Auktionen unter den Hammer gekommen und versteigert worden. Eine Anlage in Schönebeck (Salzlandkreis) mit 71 Wohnungen aus dem Jahr 1988 wurde für 674.000 Euro verkauft, wie die Sächsische Grundstücksauktionen AG mitteilte. Bei einer weiteren Wohnanlage mit 25 Wohn- und fünf Gewerbeeinheiten aus dem Jahr 1992 in Goldbeck (Landkreis Stendal) fiel der Hammer bei 225.000 Euro.

Insgesamt waren bei den Winter-Auktionen in Dresden und Leipzig 78 Immobilien im Gegenwert von rund 6,3 Millionen Euro versteigert worden, hieß es. Bei den Auktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG werden Immobilien versteigert, die von den Eigentümern freiwillig zum Verkauf freigegeben werden. Die nächsten Auktionen finden vom 4. bis 6. März 2026 in Dresden und Leipzig statt. Bis zum 16. Januar können dafür noch Immobilien eingeliefert werden.