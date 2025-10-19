Grund für die Einsätze waren jeweils Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen. Die Ermittlungen laufen nun.

Halle - Die Polizei in Halle ist am Wochenende zu zwei größeren Einsätzen im Nachtleben der Stadt gerufen worden. Am frühen Sonntagmorgen sei es in einem Club zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen und Sicherheitsleuten gekommen, hieß es. Als sich das Geschehen vor den Club verlagerte, habe ein 17-Jähriger auch einen Polizeibeamten angegriffen. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

Während der Auseinandersetzung sei Pfefferspray versprüht worden, hieß es. Mehrere Gäste erlitten deshalb eine Reizung der Atemwege. Sie konnten den Angaben nach ambulant behandelt werden.

Große Personenkontrolle einen Tag zuvor

Schon in der Nacht zuvor hatte es in der Saalestadt einen größeren Polizeieinsatz vor einem Club gegeben. Am Friedemann-Bach-Platz sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, teilte die Polizei mit. Da die Lage zunächst unklar gewesen sei, kontrollierten die Beamten 59 Menschen.

Anschließend habe sich herausgestellt, dass ein Mann von einem Unbekannten mit Pfefferspray angegriffen worden sei, hieß es. Die Polizei ermittle nun.