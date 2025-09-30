Der Deutsche Schulpreis würdigt Einrichtungen mit einer besonders guten Qualität. In diesem Jahr sind zwei Schulen aus Sachsen mit Auszeichnungen bedacht worden.

Berlin/Dresden - Zwei sächsische Schulen sind beim Deutschen Schulpreis ausgezeichnet worden. Die Questenberg-Grundschule Meißen belegte mit einem Schulversuch zu einem innovativen pädagogischen Konzept einen von fünf zweiten Plätzen. Dafür erhalte die Einrichtung 30.000 Euro Preisgeld, teilte das Kultusministerium mit. Das Evangelische Schulzentrum Muldental in Grimma erhielt zudem einen Demokratiepreis.

Der mit 100.000 Euro dotierte Hauptpreis des Deutschen Schulpreises ging in diesem Jahr an eine Grundschule in Berlin (Prenzlauer Berg). Beworben hatten sich mehr als 100 Schulen. Ausrichter des Preises sind die Robert Bosch Stiftung und die Heidehof Stiftung. Der Deutsche Schulpreis wird seit 2006 für eine besonders gute Schulqualität vergeben.