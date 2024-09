Aschersleben - In Drohndorf bei Aschersleben sind zwei Geschwister in Alter von 13 und 7 Jahren von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. An einer Einmündung kamen die beiden Kinder am Samstagnachmittag plötzlich auf einem Fahrrad von links hinter einer Mauer hervor und fuhren auf die Straße, wie die Polizei in Bernburg mitteilte. Der 44 Jahre alte Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beide Kinder stürzten durch den Zusammenstoß und wurden schwer verletzt. Der ältere Bruder hatte das Rad gefahren, die kleine Schwester auf dem Gepäckträger gesessen. Beide Kinder wurden in das Universitätsklinikum Halle gebracht.