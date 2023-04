Helmstedt - Bei einem Auffahrunfall auf der A2 nahe Helmstedt sind ein Autofahrer und seine Beifahrerin schwer verletzt worden. Ihr Wagen war am Montagabend in einen Richtung Hannover fahrenden Lkw gekracht, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei in der Nacht sagte. Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Weil vorsorglich ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam, wurde die A2 in Richtung Hannover vorübergehend voll gesperrt. Am Abend wurden dann alle Fahrbahnen wieder für den Verkehr freigegeben.