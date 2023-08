Schleusingen - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Schleusingen im Landkreis Hildburghausen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 28 Jahre alter Fahrer soll am Montagnachmittag in einer Kurve in die Gegenfahrbahn gekommen sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dort sei er mit dem Auto einer 65-Jährigen zusammengestoßen. Beide wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Sie kamen ins Krankenhaus, die Frau mit einem Rettungshubschrauber. Ein Gutachter kam zum Einsatz.