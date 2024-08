Bucha - Auf der Autobahn 4 sind bei einem Unfall mit mehreren Lastwagen zwei Menschen schwer verletzt worden - einer von ihnen lebensbedrohlich. Ein Lkw-Fahrer hatte zwischen den Anschlussstellen Magdala und Bucha am Abend ein Stauende übersehen, fuhr ungebremst in einen anderen Lastwagen und schob diesen auf einen dritten Lkw, wie die Polizei mitteilte. Der 62 Jahre alte Unfallverursacher erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Auch der Fahrer des Lastwagens, in den er unmittelbar reingefahren war, erlitt schwere Verletzungen.

Die A4 wurde nach dem Unfall am frühen Abend in Richtung Dresden für ungefähr zwei Stunden voll gesperrt, eine der insgesamt drei Fahrspuren später wieder freigegeben. Wann die Autobahn wieder vollständig befahrbar ist, war in der Nacht zunächst unklar.