Schönefeld - Bei einem Verkehrsunfall auf der A13 in Höhe Schönefelder Kreuz sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam ein Autofahrer am Samstagmorgen in Fahrtrichtung Berlin aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam anschließend am Seitenrand zum Stehen. Der 30-Jährige wurden im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen am Kopf und im Gesicht. Er und die 51-jährige Beifahrerin wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Für Bergungsarbeiten war die Fahrbahn Richtung Berlin zeitweise gesperrt.