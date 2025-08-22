Ein Moment der Unachtsamkeit an einer Kreuzung hat gravierende Folgen: Zwei Männer müssen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Bei einem Zusammenstoß in Wolfsburg sind zwei junge Männer schwer und einer leicht verletzt worden. (Symbolbild)

Hannover - Bei einem Zusammenstoß in Wolfsburg sind am Abend zwei junge Männer schwer und einer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es zu dem Unfall, als ein 25 Jahre alter Fahrer mit hoher Geschwindigkeit und bei Rot auf eine Kreuzung fuhr, wo ein 18-Jähriger gerade mit seinem Auto nach links in den Allerpark abbiegen wollte.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Insassen des abbiegenden Wagens, der Fahrer und sein 19 Jahre alter Beifahrer, schwer verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher selbst erlitt leichte Verletzungen.

Der Beifahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die anderen Verletzten kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus.