Zwei Straßenbahnen fahren im Oder-Spree-Kreis aufeinander zu und stoßen zusammen. Eine Frau muss von der Feuerwehr befreit werden.

Woltersdorf - Zwei Straßenbahnen sind in Woltersdorf (Landkreis Oder-Spree) zusammengestoßen. Eine 64-Jährige wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt ins Krankenhaus gebraucht, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute befreiten sie aus dem Fahrzeug. Zwei weitere Personen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Straßenbahnen offenbar auf demselben Gleis unterwegs und prallten frontal zusammen. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar.