Eine Person hält einen Zapfhahn in die Tanköffnung seines Fahrzeugs um an einer Tankstelle Diesel zu tanken.

Magdeburg - In Magdeburg sind zwei Tankstellen überfallen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bedrohte der Täter in der ersten Tankstelle im Stadtteil Sudenburg am frühen Donnerstagabend eine Mitarbeiterin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand. Er habe Bargeld gefordert. Die Frau flüchtete. Nachdem erfolglosen Versuch die Kasse selbstständig zu öffnen, stahl der Täter mehrere Zigarettenschachteln und verschwand, so die Polizei.

Kurz darauf ereignete sich ein ähnlicher Vorfall im Stadtteil Reform. Auch hier sei ein Mitarbeiter mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht worden, laut Polizei übergab er dem Täter Bargeld im dreistelligen Bereich. Unweit der Tankstelle habe die Polizei einen 24 Jahre alten Tatverdächtigen festgestellt. Gegen den Mann werde in Bezug auf beide Überfälle wegen schweren Raubes und schwerer räuberischer Erpressung ermittelt.