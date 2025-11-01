Chemnitz - Zwei Jungen sind auf ihrer Halloween-Tour in Chemnitz angegriffen und verletzt worden. Ein 14-Jähriger und ein 15-Jähriger waren am Freitagabend im Stadtteil Sonnenberg unterwegs, um – wie viele Kinder und Jugendliche an Halloween – von Tür zu Tür zu gehen. Dabei sollen die beiden von zwei bislang unbekannten Männern grundlos auf der Straße bedrängt worden sein, wie die Polizei mitteilte.

Einer der Tatverdächtigen habe dann den beiden Jungen Reizgas ins Gesicht gesprüht und auf den 15-Jährigen eingeschlagen. Der zweite Angreifer habe mit einem Messer in der Hand die beiden verbal bedroht. Die beiden Teenager wurden bei dem Übergriff verletzt, der 15-Jährige musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Männer konnten unerkannt fliehen.