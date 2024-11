Eine Frau kehrt nicht zum verabredeten Zeitpunkt zurück, die Babysitterin ruft die Polizei. Die findet zwei Tote in einem Wagen. Von einem Gewaltverbrechen geht sie nicht aus.

Zwei Tote in Transporter - Gasflasche im Wagen

Frankfurt (Oder)/Berlin - Bei den zwei Toten in einem Transporter in Frankfurt (Oder) geht die Polizei derzeit nicht von einem Gewaltverbrechen aus. Es gebe nichts, was auf Gewalteinwirkung hindeute, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost. Die Leichname seien beschlagnahmt worden und die Todesursache werde ermittelt.

Im Auto habe es eine betriebene Propangasflasche gegeben, sagte der Sprecher. Ob Gas für den Tod der beiden Menschen verantwortlich sei, werde geprüft. Die „Bild“-Zeitung und die „Märkische Allgemeine Zeitung“ hatten von der Gasflasche berichtet. Ihren Informationen zufolge soll es sich um ein Paar gehandelt haben. Der Polizeisprecher bestätigte das nicht.

Die 35-jährige Frau und der 58-jährige Mann waren am Freitagabend tot in einem Transporter aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben hatte die Babysitterin eines Kindes der Frau die Polizei verständigt, als diese nicht zum verabredeten Zeitpunkt zurückkehrte. Nur wenig später fand die Polizei die beiden Leichen in dem Transporter.