In einer Wohnung in einem Plattenbau in Leipzig bricht in der Nacht ein Feuer aus. Alle Bewohner müssen aus dem Gebäude raus. Nach den Löscharbeiten machen die Einsatzkräfte eine grausige Entdeckung.

Zwei Tote nach Brand in Plattenbau in Leipzig

Leipzig - Nach einem Brand in der Nacht zu Freitag sind in einem Leipziger Plattenbau zwei Menschen gestorben und ein weiterer schwer verletzt worden. Das Feuer war gegen 3.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einer Wohnung ausgebrochen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten sämtliche Bewohner des Mehrfamilienhauses das Gebäude verlassen. Nach den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte in der Brandwohnung zwei leblose Personen. „Für sie kam trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen jede Hilfe zu spät“, sagte eine Polizeisprecherin. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

Zum genauen Gesundheitszustand der dritten, schwer verletzten Person, konnten noch keine genaueren Angaben gemacht werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig auf Anfrage. Auch die Identität, Geschlecht und Alter der Opfer sei noch unklar. Es wurde eine Obduktion veranlasst, erste Ergebnisse werden frühestens in der kommenden Woche erwartet. Ein Brandursachenermittler ist am Einsatzort.