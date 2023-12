Nächtliche Bluttat in einer Kleinstadt in der Oberpfalz in Bayern. Nach ersten Ermittlungen tötet ein Mann eine 48-Jährige und verletzt ein weiteres Opfer schwer. Später wird auch der mutmaßliche Täter tot gefunden.

Parsberg - Bei einem Gewaltverbrechen sind in der Oberpfalz in Bayern in der Nacht zum Donnerstag eine 48 Jahre alte Frau getötet und ein 26-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter ist nach Polizeiangaben später tot in einem Wald gefunden worden.

Der 47 Jahre alte Mann soll auf die Frau und den 26-Jährigen eingestochen haben und geflohen sein. „Wir gehen aktuell von einer Beziehungstat aus“, sagte Polizeisprecherin Corinna Wild. Die Details müssten nun noch von der Kripo ermittelt werden.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Verdächtige am Mittwochabend kurz vor Mitternacht die Wohnung der Frau in Parsberg nordwestlich von Regensburg betreten. Dann soll er die 48-Jährige sowie den 26-Jährigen angegriffen haben. Die genaue Tatwaffe und das Motiv waren zunächst unklar. Unmittelbar nach der Tat wurde die Polizei informiert.

„Dadurch waren innerhalb kürzester Zeit mehrere Streifenbesatzungen sowie Kräfte des Rettungsdienstes am Tatort“, berichtete die Polizeisprecherin. Für die Frau sei aber jede Hilfe zu spät gekommen, sie sei noch am Tatort gestorben. Der 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Suche mit Hubschrauber

Noch in der Nacht wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Laut der „Mittelbayerischen Zeitung“, die zunächst über die Tat berichtet hatte, hatte wegen der Fahndung um 1.00 Uhr nachts etwa eine Stunde lang ein Hubschrauber über dem Ort gekreist. Letztlich wurde die Leiche des Verdächtigen in der Nähe des Tatorts entdeckt. Der Tote sei in einem Waldstück gefunden worden, erklärte Wild.

Ob der Mann sich selbst umgebracht hat, war zunächst offen. Dies soll nun die Kriminalpolizei klären. Auch die genaue Beziehung der drei Personen zueinander müsse noch ermittelt werden, sagte die Polizeisprecherin. Die Staatsangehörigkeit des Verdächtigen wurde von den Ermittlern zunächst noch nicht mitgeteilt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei der getöteten Frau um eine Bulgarin, der schwer verletzte 26-Jähriger ist ein Äthiopier.