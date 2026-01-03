weather schneeschauer
Mehrere Polizisten rücken wegen einer Auseinandersetzung zu einer Bar in Leipzig aus. Dort gibt es Verletzte.

Von dpa 03.01.2026, 04:56
Sanitäter brachten die beiden Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Sanitäter brachten die beiden Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa

Leipzig - Zwei Männer sind bei einer Auseinandersetzung in einer Bar in Leipzig verletzt worden. Sanitäter brachten den 24 und 27 Jahre alten Verletzten in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte. Auf Bildern ist zu sehen, wie mehrere Streifenwagen und Polizeibeamte in der Nacht vor der Bar stehen. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.