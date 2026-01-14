Zwei Menschen werden bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Ulm verletzt. Die Polizei stoppt den mutmaßlichen Täter mit Schüssen.

Ulm - Zwei Mitarbeiter sind bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Ulm verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde auf der Flucht festgenommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Einsatzkräfte konnten den Mann nach dem Verlassen des Elektronik-Marktes mit Schüssen stoppen. Der Tatverdächtige wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Auch die Opfer kamen laut Polizei ins Krankenhaus.

Nach Angaben der Beamten besteht für die Öffentlichkeit keine Gefahr. „Kursierende Gerüchte zu einem Amoklauf können nicht bestätigt werden“, sagte der Sprecher. Zur Identität des mutmaßlichen Täters und dem Grad der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Auch die Hintergründe sind bislang unklar.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch das Landeskriminalamt aus Stuttgart wurde hinzugezogen. Der Markt sei nach dem Angriff geschlossen worden, sagte der Sprecher. Die Spurensicherung sei in dem Geschäft und an der Stelle, an der auf den mutmaßlichen Täter geschossen wurde, im Einsatz.