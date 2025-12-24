In Isernhagen brennt eine Scheune. Zwei Anwohner werden durch Rauchgas leicht verletzt. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache.

Isernhagen - Bei einem Feuer in einer Scheune in der Gemeinde Isernhagen in der Region Hannover sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Die beiden Anwohner des Gebäudes erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung, wie ein Polizeisprecher sagte.

Das Feuer setzte den Dachstuhl der Scheune in Brand. Die Feuerwehr rückte an, um die Flammen zu löschen. Zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden gab es zunächst keine Informationen. Zuerst hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.