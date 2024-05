Benshausen - Bei einem Unfall bei Benshausen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Beide kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine 83 Jahre alte Fahrerin sei mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 62 in Richtung Benshausen gefahren und in einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen.

Bei den Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls stellte sich laut Polizei heraus, dass die Frau zuvor auf einem Parkplatz gehalten haben soll und dort möglicherweise medizinische Probleme hatte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die dazu etwas sagen können. Den Sachschaden bezifferte die Behörde mit rund 25.000 Euro.