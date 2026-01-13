Unfälle Zwei Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen
Auf der B6 Richtung Halle (Saale) ist ein Rettungswagen mit einem Auto zusammengestoßen. Der Wagen war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs und hatte eine Patientin an Bord.
Halle (Saale) - Zwei Menschen sind bei einem Unfall mit einem Rettungswagen auf der B6 Richtung Halle (Saale) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stieß ein Rettungswagen an der Kreuzung Dieskau-Zwintschöna mit einem Auto zusammen. Der Rettungswagen war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen und hatte eine Patientin an Bord.
Die 59-jährige Fahrerin des Autos wurde schwer verletzt, ein 37-jähriger Mann aus dem Rettungswagen erlitt leichte Verletzungen. Die Verletzten sowie die Patientin wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn in Richtung Halle war teilweise gesperrt.