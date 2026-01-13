Auf der B6 Richtung Halle (Saale) ist ein Rettungswagen mit einem Auto zusammengestoßen. Der Wagen war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs und hatte eine Patientin an Bord.

Halle (Saale) - Zwei Menschen sind bei einem Unfall mit einem Rettungswagen auf der B6 Richtung Halle (Saale) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stieß ein Rettungswagen an der Kreuzung Dieskau-Zwintschöna mit einem Auto zusammen. Der Rettungswagen war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen und hatte eine Patientin an Bord.

Die 59-jährige Fahrerin des Autos wurde schwer verletzt, ein 37-jähriger Mann aus dem Rettungswagen erlitt leichte Verletzungen. Die Verletzten sowie die Patientin wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn in Richtung Halle war teilweise gesperrt.