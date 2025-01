Ein Nasenbeinbruch und eine Kieferfraktur sind die Folgen von zwei Raubüberfällen in Frankfurt (Oder). Die Polizei ermittelte in einem Fall einen Verdächtigen.

Frankfurt/Oder - Gleich zwei Raubüberfälle haben sich am Wochenende in Frankfurt (Oder) ereignet. Ein 21-Jähriger erlitt am Freitagabend einen Nasenbeinbruch, ein 41-Jähriger am Samstagabend eine Kieferfraktur, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte.

Zwei Täter forderten den 41-Jährigen in der Birkenallee mit einem Messer dazu auf, ihnen sein Bargeld zu geben. Als er das nicht tat, schlugen die Täter ihn laut Polizei und nahmen ihm sein Geld weg. Polizisten ermittelten einen 23 Jahre alten Tatverdächtigen.

Den 21-Jährigen griff demnach eine Gruppe von neun Menschen im Kleistpark mit Schlägen und Tritten an. Die Täter stahlen sein Handy - gaben es ihm aber zurück, als er sich weigerte, seinen PIN-Code zu verraten. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen.