Osnabrück - Ein Schaden von rund 23.000 Euro ist bei einem riskanten Fahrmanöver auf einem schneebedeckten Parkplatz in Osnabrück entstanden. Zwei 20 Jahre alte Autofahrer wurden bei dem Unfall am Freitag verletzt und vor Ort medizinisch versorgt, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatten beide Fahrer mit ihren Autos auf dem Parkplatz gedriftet und waren dann zusammengestoßen. Auch ein Baum wurde laut Polizei bei dem Crash beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.