Zweijähriger bleibt mit Bein in Abwasserrohr stecken

Zeven - Ein zweijähriger Junge aus Zeven (Landkreis Rotenburg) ist beim Spielen mit einem Bein in ein Regenabwasserrohr gerutscht und steckengeblieben. Das Kind konnte sich auch mithilfe seiner Eltern am frühen Donnerstagabend nicht mehr selbst befreien, wie die Polizei mitteilte. Mit einer handgeführten Elektrosäge sei das Kind schließlich von der Freiwilligen Feuerwehr befreit worden. Das Abflussrohr sei hierzu in Teilen gelöst worden, um den Rohrbogen, der den Fuß des Zweijährigen umschloss, zu entfernen. Der Junge wurde vorsorglich dem Rettungsdienst und anschließend seinen Eltern übergeben.