Eine Frau wirft einen Stimmzettel in eine Wahlurne.

Erfurt - Im Weimarer Land geht Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) in eine zweite Amtszeit. Die 64-Jährige gewann die Stichwahl am Sonntag mit 58,6 Prozent der Stimmen gegen Herausforderer Dirk Geyer vom Kreisverband der Bürgerinitiativen Weimarer Land. Das geht aus einer Übersicht des Landeswahlleiters hervor. Der 54-jährige Geyer, der von der AfD unterstützt wurde, erhielt 41,4 Prozent der Stimmen.

Die aus dem Sauerland stammende Gartenbauingenieurin Schmidt-Rose ist seit 2018 Landrätin in dem rund 82.000 Einwohner zählenden Landkreis, der die kreisfreie Stadt Weimar umgibt. In der ersten Runde der Landratswahl hatte sie am 26. Mai mit 49,8 Prozent nur knapp den Wahlsieg verpasst.