In den ländlichen Gegenden in Sachsen-Anhalt fehlen Zahnärzte und der Mangel spitzt sich noch zu. Das Land hat einen Lösungsansatz.

Auch auf dem Land sollen die Menschen wohnortnah eine zahnärztliche Versorgung erhalten. (Archivbild)

Magdeburg - Angehende Zahnärztinnen und Zahnärzte können in Sachsen-Anhalt auch ohne Einser-Abitur studieren - wenn sie sich zur späteren Arbeit im ländlichen Raum verpflichten. Am 1. März startet die nächste Bewerbungsrunde, wie das Gesundheitsministerium und die Kassenärztliche Vereinigung in Magdeburg mitteilten. Studienstart für vier Bewerber ist im Wintersemester 2026/27.

Im vergangenen Oktober hatten die ersten vier Studierenden von der Landzahnarztquote profitiert und an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ein Studium aufgenommen.

Bei der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber spielen die einschlägige berufliche Vorerfahrung, fachspezifische Kompetenzen sowie die Motivation für das Studium und die spätere Tätigkeit als Vertragszahnarzt in Sachsen-Anhalt eine Rolle. Die Abiturnote stehe ausdrücklich nicht im Vordergrund, hieß es. Das Auswahlverfahren läuft bei der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt.