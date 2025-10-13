Clara Schneider kann ihre Leistung nicht richtig abrufen. Was ihr fehlt, soll nun untersucht werden. Bei der WM bekommt nun eine andere ihre Chance.

Cottbus - Nach Emma Hinze hat auch die Cottbuserin Clara Schneider ihre Teilnahme an den Bahnrad-Weltmeisterschaften vom 22. bis 26. Oktober in Santiago de Chile abgesagt. Die 21-Jährige, die in diesem Jahr zusammen mit Pauline Grabosch und Lea Sophie Friedrich bei den Europameisterschaften in Belgien Platz drei belegt hatte, plagen seit einigen Wochen gesundheitliche Probleme.

„Seit den deutschen Meisterschaften Anfang Juli ist Clara nicht richtig auf dem Trapez. Wir werden jetzt weitere medizinische Untersuchungen anstellen lassen“, sagte Bundesstützpunktleiter Detlef Uibel an.

Im Vorjahr hatte Schneider eine deutsche Nachwuchsmannschaft bei der WM in Kopenhagen auf Platz vier im Teamsprint geführt. Die achtfache Weltmeisterin Hinze ist im fünften Monat schwanger und fehlt wie schon im Vorjahr.

Nachrückerin freut sich auf WM

Alessa-Catriona Pröpster rückt nun für Schneider neben den mehrfachen Weltmeisterinnen und Olympia-Dritten Grabosch und Friedrich in die Mannschaft. Die 24-Jährige war von Bundestrainer Jan van Eijden zunächst nicht vorgesehen. „Ich habe überhaupt nicht an meine WM-Teilnahme gedacht. Aber natürlich freue ich mich, dass ich jetzt mit nach Chile fliegen darf“, sagte Pröpster.