Greiz - Ein Kindergarten in Greiz landet beim Deutschen Kita-Preis auf dem zweiten Platz. Die Kita am Sommerbad erhält in der Kategorie „Kita des Jahres“ 15.000 Euro Preisgeld, wie die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung mitteilte. Überzeugt habe die Einrichtung damit, „wie diversitätssensibel die Fachkräfte den Kindern und Familien begegnen und wie konsequent sie eine inklusive Haltung leben“, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung.

Der Kindergarten sei ein wichtiger Ankerpunkt für Familien. „Die Fachkräfte helfen bei bürokratischen Hürden, übersetzen und beraten“, heißt es. „Kinder erfahren sich als Individuen, die respektiert und gehört werden.“ Die Einrichtung erhält neben dem Kita-Preis auch einen Eltern-Sonderpreis, für den sie die meisten Stimmen erhielt.

Bildungsminister lobt Inklusion in der Kita

Thüringens geschäftsführender Bildungsminister Helmut Holter (Linke) gratulierte der Einrichtung. „Hier werden Inklusion, Vielfalt und Zusammenarbeit mit den Familien vorbildlich gelebt“, erklärte er. Der Kindergarten am Sommerbad habe am Landesprogramm „Vielfalt vor Ort begegnen“ teilgenommen. „Thüringen ist das Land des Kindergartens und der Kindergarten am Sommerbad in Greiz ist in diesem Jahr unsere beste Visitenkarte“, so Holter.

Der Deutsche Kita-Preis wird seit 2018 vergeben. Er soll die Qualität in der frühkindlichen Bildung fördern und das Engagement der Menschen dafür würdigen. Die ersten Preise sind jeweils mit 25.000 Euro dotiert.