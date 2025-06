Teils kräftige Schauer hatten am Donnerstag die trockenen Böden in Thüringen zumindest etwas angefeuchtet. Das wirkte sich auch kurz auf die Waldbrandgefahr aus. Inzwischen verschärft sie sich wieder.

Zweithöchste Waldbrandwarnstufe in Teilen Thüringens

In Teilen Thüringens gilt derzeit die zweithöchste Waldbrandwarnstufe 4, hier herrscht hohe Waldbrandgefahr. (Archivbild)

Erfurt - Nach zwischenzeitlicher Entspannung hat sich die Waldbrandgefahr in Thüringen am Wochenende wieder verschärft. In Teilen des Freistaates gilt die zweithöchste Gefahrenstufe 4, wie aus einer Übersicht der Landesforstanstalt vom Sonntag hervorgeht. Sie steht für hohe Waldbrandgefahr.

Betroffen sind Bereiche der Forstämter Heldburg in Südthüringen und Bad Berka, hier vor allem der Raum Weimar. Ab Warnstufe 4 können Forstämter Teile der Wälder punktuell sperren, etwa öffentliche Grillplätze und Feuerstellen.

In den restlichen der insgesamt 26 Forstämter herrscht überwiegend mittlere, teils auch geringe Waldbrandgefahr. Letzteres gilt für den westlichen Thüringer Wald um den Kleinen Inselsberg. Nach Schauern und Gewittern am Donnerstag hatte sich die Waldbrandgefahr in Thüringen zunächst verringert.

Für diese Woche rechnen die Meteorologen mit einer Hitzewelle. Anhaltende Trockenheit, Hitze und kräftiger Wind erhöhen das Waldbrandrisiko.