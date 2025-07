Hannover und Braunschweig starten an einem Sonntag in die zweite Liga. Auch das Datum für den zweiten Spieltag steht nun fest.

Am 3. August

Zweitliga-Auftakt am 3. August für Hannovers Christian Titz.

Hannover - Hannover 96 und Eintracht Braunschweig bestreiten ihre Auftaktspiele in der 2. Liga an einem Sonntag. Anstoß der Spiele am 3. August ist jeweils um 13.30 Uhr, wie aus den genauen Spielansetzungen der Deutschen Fußball-Liga für die erste beiden Spieltage hervorgeht. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt live. Hannover erwartet den 1. FC Kaiserslautern, Braunschweig muss beim 1. FC Magdeburg antreten.

Am 2. Spieltag spielen beide Vereine an einem Samstag (10. August, 13.00 Uhr). Hannover muss bei Fortuna Düsseldorf antreten, Braunschweig erwartet Greuther Fürth. Weitere genaue Spieltermine beabsichtigt die DFL in der kommenden Woche festzulegen.