Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat einen weiteren Stürmer verpflichtet. Der 25-jährige Alexander Ahl Holmström wechselt vom schwedischen Erstligisten GAIS an die Elbe. Für die Göteborger erzielte der Schwede in der abgelaufenen Saison zehn Tore in 29 Spielen. Für die Magdeburger kann Holmström ab der Rückrunde in Pflichtspielen auflaufen.

In Schweden hatte Holmström zuvor auch für Kalmar FF und Oskarshamn gespielt. FCM-Trainer Christian Titz freut sich auf „einen Strafraumstürmer mit Größe und Wucht“, der den Magdeburger Kader um ein weiteres Element bereichern werde. Magdeburg hat mit Martijn Kaars und Aleksa Marusic lediglich zwei Mittelstürmer im Kader - Kaars erzielte bislang sechs Treffer in zwölf Pflichtspielen, Marusic ist auch verletzungsbedingt noch ohne Scorerpunkt.