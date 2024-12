Das Team aus Sachsen vergibt den möglichen ersten Auswärtspunkt in dieser Saison trotz der starken Torwartleistung von Barbara Viktoria Gyori.

Oldenburg - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben auch im dritten Anlauf den ersten Auswärtspunkt in dieser Saison verpasst. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch verloren ihr Spiel beim bisherigen Tabellenfünften VfL Oldenburg mit 23:24 (14:14). Durch die fünfte Saisonniederlage verpasste der BSV Sachsen den möglichen Sprung in die Playoff-Ränge. Den größten Anteil am Oldenburger Erfolg hatten Luisa Knippert (5/1), Lotta Röpcke und Lisa Borutta (je 4). Für die Gäste erzielten Arwen Gorb (7) und Blanka Kajdon (5/2) die meisten Tore.

Die Gäste erwischten einen Start nach Maß und lagen nach fünf Minuten mit 4:1 vorn. Doch dann riss der Spielfaden beim BSV. Die Oldenburgerinnen zogen mit 9:7 (18.) in Front. Danach entwickelte sich zwischen beiden Mannschaften ein offener Schlagabtausch, in dem die Führungen ständig wechselten. Dank der starken Leistung ihrer Torfrau Barbara Viktoria Gyori (zwölf Paraden) konnten die Zwickauerinnen bis zur 55. Minute beim Stand von 22:22 auf einen Punktgewinn hoffen. Doch dann leisteten sich die BSV-Spielerinnen innerhalb von drei Minuten drei technische Fehler. Oldenburg zog entscheidend auf 24:22 (58.) davon und rettete den Vorsprung über die Zeit.