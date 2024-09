Zwickau - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau sind erfolgreich in die Bundesliga-Saison gestartet. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch bezwangen die HSG Blomberg-Lippe mit 27:21 (13:15). Den größten Anteil am Erfolg hatten Kayo Nakayama (8 Tore), Louise Cavanie und Simona Stojkovska (je 4). Für die Gäste erzielte Nieke Kühne (5) die meisten Tore.

Anfangs sah es nicht nach einem Erfolg für das Team aus Sachsen aus. Zwickau lag nach einer Viertelstunde mit 5:9 in Rückstand und konnte danach erstmals beim 16:15 (35.) in Führung gehen. Die Entscheidung fiel in den letzten zehn Minuten, als Zwickau von 20:19 (50.) auf 27:20 (60.) davonzog. Die Gastgeberinnen steigerten sich nach dem Seitenwechsel enorm in der Defensive und ließen nur noch sechs Treffer der HSG Blomberg-Lippe zu.