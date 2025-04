Zwickau verliert in letzter Sekunde das Playdown-Spiel gegen den Buxtehuder SV. Die entscheidende dritte Partie wird am 3. Mai in Niedersachsen angepfiffen.

Zwickau - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben den vorzeitigen Verbleib in der Bundesliga verpasst. Nach dem 32:29-Sieg vor einer Woche beim Buxtehuder SV verloren die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch die zweite Partie in der Serie „Best of Three“ vor heimischer Kulisse mit 25:26 (14:12). Mit einem verwandelten Siebenmeter erzwang Isa Ternede (5/1) mit der Schluss-Sirene ein entscheidendes drittes Spiel, das am 3. Mai in Buxtehude stattfindet.

Neben Ternede hatten Levke Kretschmann (5), Charlotte Kähr (4) und Lotta Heider (4/1) den größten Anteil am Erfolg des Teams aus Niedersachsen. Für Zwickau erzielten Blanka Kajdon (12/6) und Kaho Nakayama (5) die meisten Tore.

Obwohl der BSV auf seine Topwerferin Arwen Gorb verzichten musste, gelang den Gastgeberinnen ein erfolgreicher Start. Zwickau führte nach 14 Minuten mit 8:5 und behauptete diesen Vorsprung bis 20 Minuten vor dem Abpfiff. Mit einem 5:1-Lauf von 19:17 (40.) auf 20:22 (47.) drehte Buxtehude die Partie. Die überragende Kajdon konnte 42 Sekunden vor dem Ende den Ausgleich erzielen, aber damit die dritte entscheidende Partie nicht mehr verhindern.