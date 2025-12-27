Zwickau wirbt für Arbeitsplätze in der Region. Besucher einer Fachkräftebörse interessieren sich beispielsweise dafür, welche Chancen Quereinsteiger haben.

Zwickau - Einen Tag nach Weihnachten hat die Zwickauer Fachkräftebörse nach eigenen Angaben mehr als 500 Besucher angezogen. Mit der Veranstaltung im Rathaus will die Stadt regionale Unternehmen mit Fach- und Arbeitskräften zusammenbringen. Neben Menschen aus Zwickau und der Region waren auch zahlreiche Rückkehrer vor Ort, die nach neuen Chancen in ihrer Heimat suchten, wie die Stadt mitteilte.

Das Spektrum reichte demnach von Berufseinsteigern bis hin zu erfahrenen Fachkräften. Besonders groß sei das Interesse an Perspektiven für einen beruflichen Quereinstieg gewesen.

Die Aussteller waren den Angaben zufolge zufrieden, so auch Michael Mohr, Geschäftsführer der GfI Gesellschaft für Ingenieurdienste mbH, die in diesem Jahr erstmals an der Fachkräftebörse teilnahm. Er führte laut Mitteilung rund 25 Gespräche und fand dabei zwölf potenziell geeignete Bewerberinnen und Bewerber. „Im nächsten Jahr komme ich gerne wieder“, sagte er demnach.

Die Fachkräftebörse fand in diesem Jahr zum achten Mal statt. Sie leiste einen wichtigen Beitrag zur Stärkung und Weiterentwicklung der regionalen Wirtschaft, sagte Susann Kühn vom Amt für Wirtschaftsförderung.