Das Team von Trainer Norman Rentsch verschläft die Startphase. Neuzugang Déborah Kpodar kann trotz ihrer neun Treffer die Niederlage in Metzingen nicht verhindern.

Zwickau verliert in Metzingen mit 24:34.

Metzingen - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau kommen im Kampf gegen den Abstieg immer mehr unter Druck. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch verloren beim Tabellen-Sechsten TuS Metzingen klar mit 24:34 (12:18) und bleiben damit Vorletzter. Dabei feierte Zwickaus Neuzugang Déborah Kpodar mit neun Treffern einen überragenden Einstand.

Die 30-jährige Französin wechselte vom ungarischen Erstligisten Dunaujvarosi KKA in die Handball-Bundesliga. Ihr am nächsten kam Kaho Nakayama (4). Den größten Anteil am Erfolg von Metzingen hatten Lois van Vliet und Jana Scheib (je 8)

Die Zwickauerinnen verschliefen die Startphase und benötigten fünf Minuten für den ersten Treffer. Metzingen zog über 4:1 (5.) und 8:2 (9.) bis zur 17. Minute auf 13:4 davon. Die Gäste konnten den Abstand bis zur Pause auf sechs Treffer reduzieren und blieben bis zum 20:26 (47.) halbwegs dran. Mit einem 4:0-Lauf auf 30:20 (52.) entschieden die Gastgeberinnen die Partie endgültig zu ihren Gunsten. Die Zwickauerinnen leisteten sich im Angriff zu viele Ballverluste, um ihre Gegnerinnen noch einmal ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.