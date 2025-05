Das Team von Trainer Norman Rentsch hat das entscheidende dritte Spiel in Buxtehude knapp verloren. Nun müssen die Zwickauerinnen gegen Leverkusen den Klassenerhalt perfekt machen.

Buxtehude - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau müssen weiter um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga bangen. Das Team von Trainer Norman Rentsch verlor das dritte entscheidende Spiel in den Play-Downs beim Buxtehuder SV knapp mit 23:24 (16:14).

Jolina Huhnstock erzielte eine Minute vor Schluss den entscheidenden Treffer für das Team aus Niedersachsen. Neben Huhnstock hatten Levke Kretschmann (8) und Maj Rika Nielsen (4/3) den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen. Für Zwickau erzielte Blanka Kajdon (5/3) die meisten Tore. Das Team aus Sachsen trifft nun in der Serie „Best of three“ im Kampf um den Klassenerhalt auf den TSV Bayer Leverkusen.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahmen zunächst die Gäste das Spielgeschehen und wandelten einen 8:9-Rückstand nach einer Viertelstunde in eine 13:9-Führung (23.) um. Von diesem Vorsprung zehrte Zwickau bis zur Pause. Doch den besseren Start in die zweite Halbzeit erwischten die Gastgeberinnen, die nach 46 Minuten mit 20:18 vorn lagen. Der BSV schaffte zwar noch einmal den 21:21-Ausgleich (53.), konnte aber nicht mehr in Front ziehen.