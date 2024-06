Zwischenstand: BSW liegt in Thüringen zweistellig

Wahlhelfer schütten die Wahlurne aus bei der Stichwahl und der Europawahl in einem Wahllokal in der Landeshauptstadt Thüringen.

Erfurt - Das Bündnis Sahra Wagenknecht liegt bei der Europawahl in Thüringen nach Auszählung von mehr als zwei Dritteln der Wahlbezirke im zweistelligen Stimmbereich. Das BSW kam nach Auszählung von 2650 von 3044 Wahlbezirken am Sonntag auf 14,7 Prozent und damit auf Platz drei. In Thüringen hatte sich ein BSW-Landesverband erst Mitte März gegründet.

Klar in Führung lag in Thüringen die AfD mit 32,5 Prozent. Damit zeichnete sich ab, dass die Partei um Rechtsaußen Björn Höcke die CDU überholen könnte, die bei 22,9 Prozent lag. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet.

Verluste drohten der Linken, die bei diesem Zwischenstand auf 5,5 Prozent kam, der SPD mit 8 Prozent und den Grünen mit 3,8 Prozent. Die FDP lag bei 1,9 Prozent.