Ein Bus prallt gegen mehrere Autos und landet an einem Baum. Es gibt mehrere Verletzte. Ein Mensch wird mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Bus sind nach Feuerwehrangaben zwölf Menschen verletzt worden. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Busunfall sind in Berlin nach Feuerwehrangaben zwölf Menschen verletzt worden. Ein Mensch in einem Auto erlitt bei dem Zusammenstoß im Stadtteil Gatow lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die anderen Betroffenen seien leicht verletzt und würden in umliegende Kliniken gebracht. Es handele sich um Businsassen.

Nach ersten Angaben der Polizei prallte der Bus gegen 13.30 Uhr zunächst gegen mehrere Autos und stieß dann gegen einen Baum. Der lebensbedrohlich verletzte Mensch wurde von Feuerwehrleuten aus einem Auto befreit, das nach dem Zusammenstoß am Straßenrand stand.

Was die Hintergründe für den Unfall sind, war zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit mehr als 50 Kräften vor Ort bei dem Unfall im Süden des Bezirks Spandau, wie es hieß.