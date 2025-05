Zwölfjährige von Jugendlichen in Oldenburger Park attackiert

Oldenburg - Eine Zwölfjährige ist in einem Park in Oldenburg von einer Gruppe von etwa neun Jugendlichen angegriffen und leicht verletzt worden. Die Schülerin habe die Polizei alarmiert und berichtet, dass ihr das Handy entrissen und zerstört worden sei, teilte die Polizei mit. Zudem habe ihr eine Angreiferin aus der Gruppe in den Bauch getreten. Ein 28 Jahre alter Spaziergänger kam dem Mädchen demnach zu Hilfe, daraufhin flüchteten die Jugendlichen.

Als der Zeuge einen etwa 16-Jährigen verfolgte, zog dieser den Beamten zufolge ein Messer und bedrohte den 28-Jährigen. Ermittelt wird nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung. Die Fahnder hoffen auf weitere Zeugenhinweise. Die Tat ereignete sich am frühen Dienstagnachmittag im Eversten Holz.