Burg. - JL, das sind die Buchstaben, die auf dem Autokennzeichen die Abkürzung für das Jerichower Land bedeuten. JL, das steht ab sofort aber auch für den neuen Podcast der Volksstimme und da bedeuten die Buchstaben schlicht und einfach „Jute Laune“.

Und darum geht es: Was sind die Nachrichten in der Region zwischen Knäckebrot und Störchen? Wer sind die interessanten Menschen? Was wird in den kommenden Tagen Gesprächsthema? Ein bisschen wie die Volksstimme als Radio, aber eben doch ganz anders.

Nachrichten und Gespräche aus dem Jerichower Land

Redakteur Thomas Pusch ist in die Rolle des Moderators geschlüpft, Volontärin Johanna Flint in die der Nachrichtenfrau. Und natürlich kommen die Menschen aus dem Jerichower Land zu Wort. Sie sagen beispielsweise ganz ehrlich, ob ein Podcast für das Jerichower Land wirklich gebraucht wird oder ob sie sich zu Halloween verkleiden.

Den Podcast gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel hier. Jute Laune mit Menschen und Geschichten aus der Region – nicht garantiert, aber auf jeden Fall versprochen.